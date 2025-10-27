BKFC, infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

Sakara, sostenuto per tutto il match dagli oltre 8.000 spettatori, ha vinto il titolo per split decision dopo che i due fighter hanno combattuto per 5 round con determinazione e coraggio, oltre che grande tecnica, senza mai arretrare di un passo, proprio come due veri gladiatori moderni. All’annuncio della vittoria, il PalaSport è esploso, e il campione si è lasciato andare in lacrime di gioia, che hanno dimostrato tutta la sua emozione per questo grande traguardo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo sportivo, dello spettacolo e delle istituzioni: a impreziosire la serata, la presenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Tilman J. Fertitta, accompagnato dalla moglie Lauren Ware Fertitta. La loro partecipazione ha conferito un prestigio internazionale all’evento: Fertitta, oltre a essere un imprenditore di successo è proprietario anche degli Houston Rockets (NBA), ha seguito con grande attenzione l’intera card, mostrando particolare interesse per gli atleti americani presenti e soprattutto per l’ex campione Cruiserweight Chris Camozzi.