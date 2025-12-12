Cavalli e spettacolo, a Courmayeur torna il Polo sulla neve

Dal 7 al 10 gennaio 2026 Courmayeur torna a ospitare l'Italia Polo Challenge, manifestazione sportiva di polo sulla neve. In campo sei squadre e 18 giocatori provenienti da Italia, Francia, Argentina e Germania. L'evento è organizzato da The Chukker Company, con il patrocinio della Federazione italiana sport equestri. Il programma si sviluppa su quattro giorni. Dopo la sfilata delle squadre nel centro di Courmayeur e la presentazione ufficiale al Grand Hotel Royal e Golf, il Campo Sportivo di Courmayeur diventerà il fulcro della manifestazione con le partite del tabellone preliminare cui seguiranno le tre decisive per determinare la classifica e la finalissima che assegnerà il titolo. "Il polo sulla neve - commenta Roberto Rota, sindaco di Courmayeur - rappresenta un'occasione importante per promuovere Courmayeur in una stagione invernale già ricca di proposte, offrendo al pubblico un'esperienza unica e di grande fascino".