Cavalli e spettacolo, a Courmayeur torna il Polo sulla neve

12 Dic 2025 - 10:34

Dal 7 al 10 gennaio 2026 Courmayeur torna a ospitare l'Italia Polo Challenge, manifestazione sportiva di polo sulla neve. In campo sei squadre e 18 giocatori provenienti da Italia, Francia, Argentina e Germania. L'evento è organizzato da The Chukker Company, con il patrocinio della Federazione italiana sport equestri. Il programma si sviluppa su quattro giorni. Dopo la sfilata delle squadre nel centro di Courmayeur e la presentazione ufficiale al Grand Hotel Royal e Golf, il Campo Sportivo di Courmayeur diventerà il fulcro della manifestazione con le partite del tabellone preliminare cui seguiranno le tre decisive per determinare la classifica e la finalissima che assegnerà il titolo. "Il polo sulla neve - commenta Roberto Rota, sindaco di Courmayeur - rappresenta un'occasione importante per promuovere Courmayeur in una stagione invernale già ricca di proposte, offrendo al pubblico un'esperienza unica e di grande fascino". 

MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

