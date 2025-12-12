Pugilato: al via le finali degli assoluti Elite nel nome di Benvenuti

Comincia oggi al palasport di Chiarbola l'appuntamento pugilistico più importante dell'anno in Italia, ed è dedicato alla figura di Nino Benvenuti: le finali del Campionato nazionale assoluto di categoria "élite": 137 atleti (80 uomini e 57 donne) di 18 categorie di peso. È l'edizione 103 maschile e 24 femminile.
L'evento, che durerà fino a domenica, rientra nell'ambito delle celebrazioni per il 50/o anniversario della fondazione del Club sportivo "Trieste pugilato", che collabora con la Federazione pugilistica italiana e il Comune nell'allestimento dei Campionati (con contributo della Regione e il patrocinio del Coni).
Proprio in memoria di Nino Benvenuti è stato messo in palio un premio, destinato al miglior pugile, uomo e donna; al campione scomparso è dedicata anche una mostra fotografica allestita nello stesso PalaChiarbola.
Parte oggi anche il progetto "Road to Glory", per la formazione e il sostegno (borse sportive) dei campioni italiani del futuro di pugilato olimpico e pro con incontri a scuola sul Pugilato educativo, al quale partecipa anche il campione Luca Chiancone.
Tra i nomi presenti ci sono quelli di Pamela NoucthoSawa, campionessa mondiale Ibo, e delle cinture europee Silvia Bortot e Cristian Zara, e Chiancone ovviamente. Sul ring invece saliranno tra gli altri Melissa Gemini, argento nei 75 Kg alle World Boxing Cup India e Brasile 2025, Lucia Elen Ayari e Giovanna Marchese, medaglie d'argento alla World Boxing Cup Brasile 2025, rispettivamente nei 51 Kg e nei 48 Kg, e Salvatore Attrattivo, oro nei 50 Kg alla World Boxing Cup Polonia 2025.