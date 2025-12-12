Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato: al via le finali degli assoluti Elite nel nome di Benvenuti

12 Dic 2025 - 11:46

Comincia oggi al palasport di Chiarbola l'appuntamento pugilistico più importante dell'anno in Italia, ed è dedicato alla figura di Nino Benvenuti: le finali del Campionato nazionale assoluto di categoria "élite": 137 atleti (80 uomini e 57 donne) di 18 categorie di peso. È l'edizione 103 maschile e 24 femminile.

L'evento, che durerà fino a domenica, rientra nell'ambito delle celebrazioni per il 50/o anniversario della fondazione del Club sportivo "Trieste pugilato", che collabora con la Federazione pugilistica italiana e il Comune nell'allestimento dei Campionati (con contributo della Regione e il patrocinio del Coni).

Proprio in memoria di Nino Benvenuti è stato messo in palio un premio, destinato al miglior pugile, uomo e donna; al campione scomparso è dedicata anche una mostra fotografica allestita nello stesso PalaChiarbola.

Parte oggi anche il progetto "Road to Glory", per la formazione e il sostegno (borse sportive) dei campioni italiani del futuro di pugilato olimpico e pro con incontri a scuola sul Pugilato educativo, al quale partecipa anche il campione Luca Chiancone.

Tra i nomi presenti ci sono quelli di Pamela NoucthoSawa, campionessa mondiale Ibo, e delle cinture europee Silvia Bortot e Cristian Zara, e Chiancone ovviamente. Sul ring invece saliranno tra gli altri Melissa Gemini, argento nei 75 Kg alle World Boxing Cup India e Brasile 2025, Lucia Elen Ayari e Giovanna Marchese, medaglie d'argento alla World Boxing Cup Brasile 2025, rispettivamente nei 51 Kg e nei 48 Kg, e Salvatore Attrattivo, oro nei 50 Kg alla World Boxing Cup Polonia 2025. 

Ultimi video

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:21
Milano-Cortina 2026, Roda: "Brignone e Pellegrino grande esempio"
15:11
Sci nordico, tre gare per l'edizione 'zero' del circuito NordicTorVda
14:06
Skeleton, CdM: Bagnis ottavo prima manche di Lillehammer
14:02
Sci, celebrata a Belluno Giornata Internazionale della Montagna
13:05
Atletica, Europei cross: Battocletti guida squadra azzurra in Portogallo