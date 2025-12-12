Nba: Houston batte i Clippers in crisi, Jokic guida Denver

È sempre più crisi per i Clippers che hanno incassato l'ennesima sconfitta nel campionato Nba. Il quintetto di Los Angeles ha perso di misura contro gli Houston Rockets 115-113: nonostante James Harden abbia pareggiato la partita a 37 secondi dalla fine, i Rockets hanno prevalso grazie a un rimbalzo di Amen Thompson sulla sirena. Houston ha potuto contare sui 22 punti e 15 rimbalzi di Alperen Sengun, mentre il centro croato Ivica Zubac ha contribuito con 33 punti e Kawhi Leonard ne ha aggiunti 24. I Clippers sono scesi al 14/o posto nella classifica a Ovest, mentre i Rockets rimangono terzi. Subito alle spalle di Denver che ha superato i Sacramento Kings 136-103. Il solito Nikola Jokic ha guidato i Nuggets con 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Tornano a sorridere i New Orleans Pelicans che hanno interrotto una serie di sette sconfitte consecutive battendo 143-120 Portland. Dopo 5 vittorie, i Boston Celtics di Jaylen Brown (30 punti) sono stati sconfitti a Milwaukee (116-101).