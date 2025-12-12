Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Houston batte i Clippers in crisi, Jokic guida Denver

12 Dic 2025 - 09:33

È sempre più crisi per i Clippers che hanno incassato l'ennesima sconfitta nel campionato Nba. Il quintetto di Los Angeles ha perso di misura contro gli Houston Rockets 115-113: nonostante James Harden abbia pareggiato la partita a 37 secondi dalla fine, i Rockets hanno prevalso grazie a un rimbalzo di Amen Thompson sulla sirena. Houston ha potuto contare sui 22 punti e 15 rimbalzi di Alperen Sengun, mentre il centro croato Ivica Zubac ha contribuito con 33 punti e Kawhi Leonard ne ha aggiunti 24. I Clippers sono scesi al 14/o posto nella classifica a Ovest, mentre i Rockets rimangono terzi. Subito alle spalle di Denver che ha superato i Sacramento Kings 136-103. Il solito Nikola Jokic ha guidato i Nuggets con 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Tornano a sorridere i New Orleans Pelicans che hanno interrotto una serie di sette sconfitte consecutive battendo 143-120 Portland. Dopo 5 vittorie, i Boston Celtics di Jaylen Brown (30 punti) sono stati sconfitti a Milwaukee (116-101).

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:46
Pugilato: al via le finali degli assoluti Elite nel nome di Benvenuti
10:34
Cavalli e spettacolo, a Courmayeur torna il Polo sulla neve
09:33
Nba: Houston batte i Clippers in crisi, Jokic guida Denver
23:30
Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler
22:33
Mondiale per club volley, Scandicci vince ancora e chiude il girone in testa