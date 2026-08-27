Basket, Ricci vince il Premio 'L'AltroPallone': il 4 settembre la premiazione

“Pippo Ricci rappresenta un’idea di sport che ci è molto vicina, quella di chi non ha bisogno di stare sempre al centro per essere importante. Lui diceva di voler essere Robin, la spalla, quello che aiuta gli altri a rendere meglio. Poi è diventato un giocatore di riferimento dell’Olimpia Milano e della Nazionale, ma senza perdere questo modo di stare dentro una squadra, fatto di disponibilità e attenzione agli altri. La stessa cosa si vede nel suo lavoro con Amani Education, dove ha messo la sua esperienza e la sua visibilità al servizio di progetti concreti per i più giovani. È per questo che abbiamo deciso di assegnargli il Premio L’AltroPallone 2026” – dichiara Paolo Maggioni, presidente del Premio L’AltroPallone e ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, inaugurata quest’anno a Milano.