Us Open, qualificazioni: Cinà, Guerrieri e Passaro al turno decisivo

27 Ago 2026 - 11:00
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Tre gli italiani ancora in corsa al turno decisivo in singolare maschile nelle qualificazioni dello US Open 2026, trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis come gli incontri del main draw che partiranno domenica. Federico Cinà (n.181) completa il tris di successi battendo 6-3, 5-7, 7-5 il boliviano Hugo Dellien (n.140 e n.27 del tabellone) dopo essere stato avanti 5-4 e servizio nel secondo set. Cinà contenderà un posto in main draw al cinese Bu Yunchaokete, numero 11 del tabellone e 124 del mondo. Continua anche il grande percorso di Andrea Guerrieri. Il numero 187 della classifica ATP ha battuto col punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 l'austriaco Joel Schwaerzler (n.171), ottenendo così il pass per il turno decisivo. Per un posto nel main draw dell'ultimo Slam della stagione, dovrà battere il tunisino Aziz Dougaz (520). Bel successo di Francesco Passaro (n.207), che ha sconfitto 7-6(4), 6-4 trova il tedesco Tom Gentzsch (n.145 e n.29 del seeding), recuperando un break di svantaggio nel secondo set. L'anno scorso riuscì a entrare per la prima volta in main draw a Flushing Meadows. Per il bis dovrà battere il giapponese Shintaro Mochizuki (117), testa di serie numero 6.

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