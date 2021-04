Basket e Volley in coro: "Dal calcio segnale di speranza, ma ora riaprite anche noi"

L'APPELLO

Vezzali: "Al lavoro per ripartenza palestre e centri sportivi"

Dopo l'ok del Governo a una parziale riapertura dell'Olimpico per gli Europei di calcio, anche Federpallacanestro e Federvolley chiedono di poter riaprire gli impianti ai tifosi. "La scelta dell'esecutivo è un segnale di speranza per l'intero movimento sportivo, ma allo stesso tempo chiediamo con chiarezza un analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra gli sport di squadra le più importanti realtà dopo il calcio", recita l'appello congiunto di Gianni Petrucci e Giuseppe Manfredi. twitter

In una nota congiunta i presidenti della Federpallacanestro e della Federvolley "esprimono la propria soddisfazione per la notizia apparsa sugli organi di informazione nel pomeriggio di ieri riguardante il via libera del Governo sulla presenza del pubblico, seppur in numero ridotto, durante le gare dei Campionati Europei di calcio in programma allo stadio Olimpico". Fipav e Fip "ritengono che l'autorizzazione ricevuta dalla Figc rappresenti un segnale di speranza per l'intero movimento sportivo nazionale, ma allo stesso tempo chiedono con altrettanta serenità ma chiarezza, analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra gli sport di squadra le più importanti realtà dopo il calcio".

MALAGO': "IL PUBBLICO? ORA GOVERNO DIA SEGNALE A TUTTO LO SPORT"

"Esprimo totale supporto ai presidenti delle Fip e Fipav, Petrucci e Manfredi, condividendo in pieno la loro richiesta di considerare la presenza del pubblico anche per le partite legate a queste due discipline": lo dice in una dichiarazione all'ANSA il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Sono sicuro - aggiunge - che il Governo, dopo la significativa apertura relativa agli Europei di calcio, considererà l'istanza con l'apprezzata sensibilità che ha dimostrato in queste ore, con la speranza che possa regalare un ulteriore segnale di speranza a tutto il movimento sportivo per concretizzare la tanto attesa e auspicata ripartenza".

I due presidenti ricordano poi gli appuntamenti principali del finale di stagione. "La federazione italiana pallavolo ospiterà importanti manifestazioni di caratura mondiale: si comincerà con le Finals di Champions League che verranno presentate proprio domani e che si terranno a Verona sabato 1 maggio con due formazioni italiane, Trento nel maschile e Conegliano nel femminile, che andranno a caccia del più prestigioso trofeo per club del Vecchio Continente; si proseguirà poi con la Volleyball Nations League, a Rimini dal 25 maggio al 27 giugno, che vedrà protagoniste le due nazionali seniores sulla strada verso i Giochi Olimpici, ma molta attenzione sara' riservata anche al settore giovanile con i Mondiali Under 21 a settembre. Ci saranno poi - prosegue la nota - le Finals di Beach Volley anche queste in programma nel mese di settembre".

La federazione pallacanestro "organizzerà, attraverso le proprie Leghe, i playoff dei principali campionati italiani maschili nonché degli importanti incontri amichevoli delle proprie nazionali in preparazione del torneo preolimpico maschile in programma a Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio e dell'Europeo femminile dal 17 al 27 giugno. Nelle prossime settimane partirà anche il circuito itinerante del campionato italiano di basket 3x3". "

"Appare chiaro, dunque - concludono Petrucci e Manfredi - , che per i movimenti sportivi di pallavolo e pallacanestro poter contare sull'affetto e sulla presenza del pubblico sia una condizione ormai indispensabile, seppure con le dovute garanzie, per programmare una ripartenza che assuma i connotati di un segnale concreto di ritorno alla normalità". I presidenti delle due federazioni "ribadiscono la loro disponibilità per un incontro con il Governo al fine di consentire una riapertura degli impianti di gioco".

VEZZALI: "AL LAVORO PER RIAPRIRE PISCINE E PALESTRE"

Ma Basket e Volley no sono le uniche discipline che chiedono a gran voce di riaprire. Una situazione di cui si sta occupando la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, insieme al governo. "Sono consapevole dei danni economici che la chiusura produce su quanti vivono di questa attività, tuttavia non posso che ricordare che il ministro della Salute e il Comitato tecnico Scientifico sono al lavoro per permettere una ripartenza, speriamo definitiva, e sono ben informati delle richieste di questo settore - ha spiegato lex schermitrice-. Mi sono appena insediata, ma non mancherò di fare la mia parte affinché lo sport abbia dignità e gli aiuti necessari per superare la pandemia".