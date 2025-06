Le Red Bull Cliff Diving World Series tornano a Polignano: domenica su Canale 20 e Sportmediaset.it

Verticalità, spettacolo, emozione. Polignano a Mare è nuovamente pronta ad accogliere la Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze che ha reso questo luogo incantato una tappa iconica e imperdibile. L’australiana Rhiannan Iffland e il francese Gary Hunt hanno segnato in modo indelebile la storia di questo evento da quando sono saliti, rispettivamente, sulle piattaforme da 21 e 27 metri. Nessun altro atleta ha preso parte a più competizioni, né si è avvicinato al numero di vittorie conquistate da questa coppia leggendaria. Entrambi, il 28 e 29 giugno, torneranno sul trampolino più fortunato della World Series, dove hanno collezionato più vittorie che in qualsiasi altra tappa e dove, per due volte ciascuno, sono diventati campioni mondiali. Dopo le vittorie conquistate nell’impegnativa tappa d’apertura stagione a El Nido, il paradiso filippino del cliff diving, tutti i riflettori saranno puntati sulla campionessa in carica e sulla wildcard maschile, protagonisti annunciati di una stagione implacabile, in cui ogni tuffo può fare la differenza. La stagione 2025, con solo quattro tappe in calendario, la seconda delle quali a Polignano a Mare, promette di alzare ulteriormente la tensione nella corsa al titolo. Mentre le leggende cercano di consolidare la propria leadership, una nuova generazione avanza veloce, pronta a sfidare lo status quo e a lottare per il vertice.