Gentilezza nello Sport in Friuli: al via il primo corso per bambini e ragazzi

Al Camp AICS Azzurro 2000 di Lignano Sabbiadoro all'Italia Bella Village il Primo Corso di Gentilezza dello Sport per Bambini e Ragazzi assieme agli Istruttori sia dei Partecipanti italiani che austriaci. Dopo aver ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport nel 2024 per l' impegno nella promozione dello sport giovanile abbinato alla formazione di vita, con messaggi di inclusione ed integrazione, la Direttrice di Azzurro 2000 ha creduto nel Progetto di Gentilezza dando concretezza avviando come progetto pilota il primo Corso di Gentilezza per bambini e ragazzi assieme agli Istruttori. "Al premio ricevuto - spiega Tiziana Candoni - volevamo dare concretezza e continuità di insegnamenti. La Gentilezza non deve essere un Premio, ma un Comportamento diffuso". Il Corso, unico nel suo genere e innovativo, condotto dalla Manager di Gentilezza Silvia Sardi, ha lo scopo proprio di insegnare a riconoscere la gentilezza e portarla nei propri ambiti. Come? Allenandola. Come in un Camp sportivo si praticano sport nuovi, supportando i ragazzi da un punto di vista educativo e sociale, la Gentilezza si deve Riconoscere, Allenare, Comunicare, Alimentare e Diffondere. La gentilezza che si lega ad un obiettivo educativo, evidenziando come si esprime e come si valorizza con storie positive. Praticare gentilezza significa rispettare, ascoltare, lasciar spazio, dare l’occasione di esprimersi, dare opportunità. Nel corso delle pratiche di gentilezza al Camp sia ai ragazzi Austriaci che Italiani si sono tenute lezioni teoriche e pratiche di gentilezza, con i ragazzi austriaci ed italiani che hanno creato un alfabeto della gentilezza in tedesco ed italiano. Al termine sono stati consegnati gli Attestati di Gentilezza sia alla scuola austriaca che ad uno degli Istruttori dei Campers italiani Manuel Muscio e Sara Iacomino, ed ai partecipanti di AICS Azzurro 2000 per aver partecipato al Corso di Gentilezza e per diventare a loro volta costruttori di Gentilezza nel proseguo del Camp e delle loro attività sportive.