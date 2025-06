Mei: "Giunta Coni? Deluso, preferisco campo dove vedi avversari"

"Per me c'è delusione, inutile nasconderla, ma io continuo a preferire il campo. Lì gli avversari li vedi perché hanno una maglia diversa. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio? L'ho sentito stamattina, ci ha fatto i complimenti". Sono queste le parole di Stefano Mei, presidente Fidal, all'ANSA attraverso le quali ritorna sul mancato ingresso in Giunta Coni per un solo voto. "Ho fatto presente ai ragazzi che in settimana avevo avuto una sconfitta, alle quali non sono più abituato, ma lì non potevo farci nulla perché non era dipendente dalla mia volontà", conclude Mei.