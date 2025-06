Rinascita Volley Lagonegro, confermato il capitano Fortunato

Nicola Fortunato, il capitano della promozione in A2 della Rinascita Volley Lagonegro, indosserà la casacca biancorossa anche nella stagione 2025/2026. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società lucana. "Punto di riferimento dentro e fuori dal campo - è sottolineato nella nota - Fortunato, lagonegrese doc, 30 anni, è il simbolo di attaccamento alla maglia e voce autorevole nello spogliatoio, Fortunato continuerà a guidare i compagni di squadra con lo spirito e la determinazione che lo contraddistinguono da sempre. La sua esperienza e il suo carisma saranno valori aggiunti fondamentali per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie A2 Credem Banca". In totale, Fortunata vanta 238 presenze complessive in serie A, di cui 89 in A2 e 146 in A3, 126 vittorie: "Essere ancora un giocatore della Rinascita è un orgoglio che sento nel profondo - ha detto Fortunato -. Questa maglia è parte della mia storia. Qui sono cresciuto, qui ho trovato una famiglia. E come ogni famiglia vera, ci si sostiene, si lotta insieme, si sogna insieme. Ringrazio la società e lo staff per la rinnovata fiducia. Non vedo l'ora di iniziare insieme ai compagni e ai tifosi questa nuova stagione". Per il direttore sportivo Nicola Tortorella, Fortunato "è uno di quei giocatori che ogni società vorrebbe avere. Non solo per le sue qualità tecniche, ma per l'attitudine che dimostra ogni giorno. È l'anima del gruppo, un esempio costante. Conosce bene l'ambiente, ha la fiducia del gruppo e incarna alla perfezione i valori del nostro club. Siamo contenti di continuare insieme questo percorso: la sua permanenza è una scelta naturale, dettata dal rispetto e dalla fiducia che si è costruito con il lavoro e la serietà", ha concluso Tortorella.