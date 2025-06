Rugby, il Piemonte celebra la storica promozione del Biella

È stata ricevuta in Regione Piemonte a Torino una delegazione del Biella Rugby, squadra protagonista di un'impresa ovvero la promozione in Serie A Elite, massimo campionato nazionale di rugby. La delegazione era composta dal direttore sportivo Corrado Musso, dall'head coach Alberto Benettin e da una rappresentanza dei giocatori. Ad accoglierla il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino e l'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni. Alla squadra è stata consegnata una targa celebrativa. "Abbiamo voluto rendere omaggio a una realtà - dichiarano Cirio, Chiorino e Bongioanni - che ha saputo costruire, giorno dopo giorno, un sogno diventato realtà. La promozione del Biella Rugby in Serie A Elite non è solo un successo sportivo, ma il simbolo di un modello virtuoso, dove la tenacia, la coesione e il senso di appartenenza sono il cuore di ogni traguardo. Il Biella Rugby è un esempio per tanti giovani, per i bambini più piccoli: dimostra che attraverso il sacrificio, l'impegno quotidiano e il rispetto delle regole si può arrivare in alto, dentro e fuori dal campo. E lo si può fare in una realtà sana, che promuove valori in grado di andare anche oltre lo sport". "Lo sport - concludono - è anche uno straordinario strumento educativo, capace di insegnare il valore del gruppo, della responsabilità, del rispetto per sé e per gli altri. Non solo: è uno straordinario volano per lo sviluppo socio-economico del territorio. Per questo il risultato raggiunto ha un significato che va oltre il campo da gioco: è un messaggio positivo per tutto il Piemonte, una testimonianza concreta di come lo sport possa contribuire a formare cittadini migliori, promuovendo i valori fondanti della nostra comunità".