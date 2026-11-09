Questione... di polso: Yeman Crippa, la NYC Marathon metro per metro
Un'analisi accurata dei dati del suo Amazfit Cheetah 2 Pro spiega alcuni dei segreti del secondo posto dell'italianodi Stefano Gatti
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Come ha corso Yeman Crippa la Maratona di New York? I dati del suo Amazfit Cheetah 2 Pro raccontano la storia della sua gara. Dopo i primi due chilometri, la frequenza cardiaca del runner era appena al di sopra del limite superiore della Zona 2. Al 32esimo chilometro era entrato nella zona anaerobica soltanto otto volte, soprattutto in corrispondenza delle lunghe e impegnative salite. Tutto questo faceva parte di una precisa strategia di gara: un negative split. Yeman Crippa è partito a un ritmo di 3:16 min/km, aumentando progressivamente la velocità fino a raggiungere i 2:46 min/km nelle fasi finali della corsa.
Crippa ha conquistato il secondo posto nella 55esima edizione della Maratona di New York (domenica 1. novembre) con un tempo di due ore, sei minuti e 14 secondi. Come hanno registrato i dati dell'Amazfit Cheetah 2 Pro che portava al polso, il suo passo medio è stato di poco superiore a 2:59 min/km, con una frequenza cardiaca media di 152bpm (a fronte di una frequenza cardiaca massima di 190 bpm), una lunghezza media della falcata di 176cm e una cadenza e potenza di corsa medie rispettivamente di 191 passi al minuto e 349W.
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Crippa ha tagliato il traguardo a soli tredici secondi dallo straordinario vincitore, lo svedese Andreas Almgren (che era al debutto in maratona!), a meno di un minuto dal suo record personale, stabilito proprio quest'anno con la vittoria alla Maratona di Parigi di domenica 12 aprile in due ore, cinque minuti e 16 secondi, vale a dire cinquantotto secondi in meno rispetto a New York. Alle spalle di Crippa - con un ritardo di dodici secondi, molto simile al suo dal vincitore - il talentuoso lesothiano Kamohelo Mofolo. Sebbene il percorso della Grande Mela presenti un dislivello positivo complessivo simile a quello parigino, esso risulta più impegnativo a causa della distribuzione delle salite e del maggior numero di curve. Prima della gara, Crippa aveva inoltre indicato il vento come uno dei fattori da tenere particolarmente sotto controllo.
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“Prepararsi ad una maratona impegnativa come quella di New York ha richiesto una solida base atletica, costruita attraverso un elevato volume di corse lunghe, senza però spingersi sempre alla massima intensità. L'esperienza e la sicurezza acquisite a Parigi si sono rivelate fondamentali e hanno dato i loro frutti a New York. Anche la strategia ha giocato un ruolo chiave nella gara di domenica, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del percorso di New York e del suo profilo altimetrico”. (Yeman Crippa)
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Cinque Major Challenges
Il percorso della Maratona di New York presenta un dislivello positivo complessivo di quasi trecento metri. Le cinque salite più impegnative rappresentano la sfida più grande per i runners. La prima arriva subito dopo la partenza, quando gli atleti attraversano il Verrazzano-Narrows Bridge, affrontando un dislivello di quasi cinquanta metri. Altre salite si incontrano intorno a metà gara e, pochi chilometri più avanti, sul Queensboro Bridge, dove gli ottocento metri di lunghezza del ponte presentano un dislivello positivo di trenta metri. La vera prova però arriva nelle fasi finali dei quarantadue chilometri e 195 metri. Tra il 35esimo e il 37esimo chilometro, quando le gambe sono ormai affaticate e le riserve di energia iniziano a scarseggiare, i runners devono affrontare un'altra salita. Lungo il tratto di circa un chilometro e mezzo della Fifth Avenue, sono chiamati a superare ulteriori trenta metri di dislivello. E tutto questo proprio prima di entrare a Central Park, dove attendono i maratoneti ancora diverse salite più brevi.
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Partire con un ritmo molto, molto prudente
Crippa ha adattato alla perfezione la propria strategia di gara alle caratteristiche del percorso della Maratona di New York. Non è entrato nella Zona 4 (corrispondente alla zona anaerobica della frequenza cardiaca) per un periodo prolungato fino al 32esimo chilometro. Fino a quel momento, ha mantenuto uno sforzo entro livelli controllati. Anche il ritmo iniziale è stato volutamente prudente. Yeman ha percorso i primi due chilometri - che attraversano il già citato Verrazzano-Narrows Bridge - in sei minuti e 32 secondi, pari a un passo di 3:16 min/km: ben diciassette secondi al chilometro più lento rispetto alla sua media sull'intera gara. Crippa non ha aumentato sensibilmente il ritmo fino all'11esimo chilometro. Da quel momento ha percorso i successivi dieci chilometri a un passo medio vicino ai 2:58 min/km, mantenendo la frequenza cardiaca in Zona 3. Il tratto tra il 21esimo e il 30esimo chilometro ha richiesto uno sforzo leggermente maggiore. Il passo medio è aumentato, raggiungendo i 2:55 min/km, così come la frequenza cardiaca, anche se questo incremento è stato dovuto principalmente alle salite dei ponti Pulaski e Queensboro. Durante queste due salite, la frequenza cardiaca ha raggiunto rispettivamente picchi di 163 e 160 bpm, per poi tornare abbastanza rapidamente in Zona 3.
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Il momento decisivo
Questo andamento è proseguito fino al 31esimo chilometro, quando Crippa ha iniziato ad aumentare gradualmente il ritmo. Al 32esimo e al 33esimo chilometro ha registrato rispettivamente un passo di 2:56 e 2:54 min/km, mentre la frequenza cardiaca è salita a 158 bpm. In questa fase, il gruppo di testa era ancora molto compatto. Le distanze tra i runners élite hanno iniziato ad aumentare soltanto lungo la Fifth Avenue, dove gli atleti hanno dovuto affrontare la salita di quasi un chilometro e mezzo conosciuta come Long Climb. Yeman è stato tra coloro che sono riusciti a rimanere in corsa per le prime posizioni. L'italiano ha percorso il 37esimo chilometro a un ritmo di 2:48 min/km. Dopo un breve rallentamento al 38esimo chilometro (quando il passo è sceso a 2:55 min/km), Yeman ha dato il via a un decisivo allungo finale. Secondo i dati registrati dall'Amazfit Cheetah 2 Pro al suo polso, la frequenza cardiaca è rimasta sopra i 160 bpm, raggiungendo il valore massimo di 167 bpm proprio al 42esimo chilometro. Subito dopo aver tagliato il traguardo, Yeman Crippa ha valutato lo sforzo percepito con un punteggio di 5 sulla scala RPE (Rating of Perceived Exertion), classificando la gara come impegnativa.
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