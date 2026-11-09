Questione... di polso: Yeman Crippa, la NYC Marathon metro per metro

Questo andamento è proseguito fino al 31esimo chilometro, quando Crippa ha iniziato ad aumentare gradualmente il ritmo. Al 32esimo e al 33esimo chilometro ha registrato rispettivamente un passo di 2:56 e 2:54 min/km, mentre la frequenza cardiaca è salita a 158 bpm. In questa fase, il gruppo di testa era ancora molto compatto. Le distanze tra i runners élite hanno iniziato ad aumentare soltanto lungo la Fifth Avenue, dove gli atleti hanno dovuto affrontare la salita di quasi un chilometro e mezzo conosciuta come Long Climb. Yeman è stato tra coloro che sono riusciti a rimanere in corsa per le prime posizioni. L'italiano ha percorso il 37esimo chilometro a un ritmo di 2:48 min/km. Dopo un breve rallentamento al 38esimo chilometro (quando il passo è sceso a 2:55 min/km), Yeman ha dato il via a un decisivo allungo finale. Secondo i dati registrati dall'Amazfit Cheetah 2 Pro al suo polso, la frequenza cardiaca è rimasta sopra i 160 bpm, raggiungendo il valore massimo di 167 bpm proprio al 42esimo chilometro. Subito dopo aver tagliato il traguardo, Yeman Crippa ha valutato lo sforzo percepito con un punteggio di 5 sulla scala RPE (Rating of Perceived Exertion), classificando la gara come impegnativa.