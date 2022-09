Usain Bolt a Milano: grande successo per la giornata alla Torre Allianz

LA LEGGENDA

La leggenda dell'atletica ospite d'eccezione di Allianz Direct: incontro con i dipendenti

© ufficio-stampa Grande successo per la giornata di Usain Bolt a Milano, ospite d’eccezione di Allianz Direct, di cui è testimonial internazionale da tre anni. Il campione olimpionico in mattinata ha incontrato i vincitori del concorso “Direct Like a Bolt”. La leggenda dell'atletica è quindi stata accolta in Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario, dove ha trascorso del tempo con i dipendenti nella splendida location di DAV Milano by Da Vittorio, firma forte di otto stelle Michelin nel mondo. Una giornata memorabile per i dipendenti della Compagnia, che hanno incontrato dal vivo la leggenda olimpionica, oro dei 100 e 200 metri a Pechino 2006, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Alessandra Valentini, CEO di Allianz Direct in Italia, sottolinea: “È un grande onore avere Usain Bolt con noi qui a Milano; conoscendolo di persona si possono comprendere i tratti distintivi del più grande campione dell’atletica, che detiene ancora i record del mondo sia dei 100 sia dei 200 metri. Lo contraddistinguono nel carattere la tenacia, il rispetto, lo spirito di sacrificio, la semplicità e la generosità. Siamo orgogliosi di avere Usain come testimonial del nostro brand”.

Scatto, dinamismo, velocità di reazione, primato, non sono gli unici valori che Allianz Direct ha in comune con il velocista giamaicano. Insieme condividono anche l’impegno nel promuovere lo sport come un diritto che deve essere alla portata di tutti, come dimostra l’operazione #Direct Promise dell’estate 2021.