Tortu e Patta in cerca di un posto per sostituire Jacobs nei campionati europei a squadre

La decisione verrà presa nelle prossime ore dal direttore tecnico della nazionale Antonio La Torre, una scelta tra due velocisti che in realtà per un motivo o per un altro hanno corso poche volte i 100 metri negli ultimi anni, in quanto Tortu dal 2022 in particolare si è concentrato sui 200, mentre Patta pur orientato proprio sui 100 centellina molto le sue presenze agonistiche nelle prove individuali, fermo restando che poi sia uno dei baluardi della 4x100 in quanto abilissimo nei cambi in qualsiasi frazione lo si faccia gareggiare.