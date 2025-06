Jacobs rinuncia al Roma Sprint Festival dopo le due gare di Turku

Marcell Jacobs ha deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo l'esordio stagionale di ieri sera a Turku, sui 100 metri dei Paavo Nurmi Games, dove ha dapprima stentato nella batteria chiudendo in 10"30 con l'ultimo tempo utile per disputare la finale, per poi fare peggio dopo un'uscita dai blocchi sia pur straordinaria con un tempo di reazione al limite della regolarità, ma con una fase lanciata dai 30 metri in avanti totalmente inefficace al punto da farlo rialzare negli ultimi metri e chiudere in un insignificante 10"44, tempo che non correva dal lontano 2020.