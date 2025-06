Motogp, Giani: "Il gran premio d'Italia deve rimanere al Mugello"

'Non ci possiamo permettere di vedere un Mugello senza il gran premio d'Italia''. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Toscana. Eugenio Giani, che si è intrattenuto con la stampa prima di salire sul podio dell'autodromo del Mugello per premiare i piloti della Moto3. ''La Regione sarà a fianco del circuito e della Ferrari, dovrà mettere tutta l'energia - ha aggiunto Giani - anche quella di supporto da un punto di vista della sponsorizzazione e delle finanze, perché il Mugello rimanga un punto di riferimento nel motomondiale. E sono convinto che questo sia fondamentale anche per la promozione del territorio, per quella capacità di avere attività per 200 giorni all'anno su 365. Vorrei anche ripristinare quel Gran Premio di Toscana di Formula 1 che avemmo sol nel 2020 nel periodo del Covid. Spero che un giorno il gp della Toscana possa tornare ad esserci, magari anche più stabilmente''. Il Mugello ha però la necessità di avere una viabilità più snella e una serie di infrastrutture ricettive all'altezza degli eventi: ''Ci impegneremo perché nel corso degli anni - ha detto ancora Giani - ci sia sempre più una viabilità in grado di evitare quello che è uno dei fastidi maggiori, ovvero l'arrivo e soprattutto la ripartenza delle persone. E sotto questo aspetto, ad esempio, stiamo lavorando anche sulla via Faentina che è un'ulteriore direttrice d'uscita". "Devo dire che in giornate come queste c'è proprio l'orgoglio della Toscana per quello che rappresenta il circuito al Mugello, mentre in altre realtà italiane si continua a lavorare grazie alle deroghe - ha concluso il governatore -, questo invece probabilmente è il circuito migliore d'Italia sotto l'aspetto della sicurezza e delle condizioni per svolgere questa attività''.