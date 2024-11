Tola alla Maratona di New York per fare il bis dell'anno scorso dopo il trionfo olimpico

Chebet e Korir invece hanno vinto una volta a testa a New York, rispettivamente nel 2022 e nel 2021, con il primo in particolare capace di esprimersi a grandi livelli pure in un'altra delle 6 maratone majors mondiali, quella di Boston, vinta nel 2022 e nel 2023 in 2h05’54, per cui anche lui appare certamente in grado di lottare per la vittoria finale, sia per il palmares che per il personale di 2h'03'00 risalente al 2020, di fatto il migliore tra gli iscritti.