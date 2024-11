Giacomo Leone torna a New York per vedere la Maratona dove vinse 28 anni fa

"Dopo la vittoria del 1996 ho gareggiato da agonista ancora nel 1999 giungendo quarto per appena 20 secondi, dopodiché non ho più corso a New York perché ho sempre preferito competere in giro per il mondo. Sinceramente una volta smessa l'attività non ci ho mai pensato ma chissà, magari al 30º anno dalla ricorrenza di quella vittoria nel 2026, potrei indossare ancora una volta le scarpette per correrla in mezzo al pubblico".