Tamberi trionfa nell’alto degli Ultimate Championship con un sensazionale 2,37

Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale, al termine di una gara gestita con una mostruosa solidità tecnica e mentale, superando senza errori le misure iniziali di 2.22 e 2.26, 2.30 al secondo tentativo, 2.33 e 2.35 al primo, 2.37 al secondo per poi tentare addirittura 2.41 falliti tre volte.