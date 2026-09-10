Tamberi e Jacobs: coppia d'oro agli Ultimate Championship di Budapest
I due campioni olimpici di Tokyo 2021 in gara insieme ad altri 12 azzurri nel nuovo grande evento mondialedi Redazione Sprintnews
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Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs saranno i due principali protagonisti azzurri degli Ultimate Championship, il nuovo grande format mondiale introdotto quest'anno da World Athletics, che si svolgeranno da venerdì 11 a domenica 13 settembre a Budapest, in quello che sarà un evento spettacolo con grandi effetti scenografici, condensato su 28 discipline dove saranno presenti oltre ai due campioni olimpici di Tokyo 2021 altri dodici azzurri.
La memoria corre inevitabilmente a quel magico 1 agosto 2021, data scolpita nella storia dell'atletica italiana, quando nello spazio di pochi minuti Tamberi nell'alto e Jacobs nei 100 metri conquistarono due titoli a cinque cerchi leggendari, e ora i due atleti si ritrovano insieme alla fine di una stagione per entrambi di rilancio, dopo i vari problemi della passata, con il 34enne saltatore che ha conquistato il suo quarto titolo europeo a Birmingham, un po' a sorpresa visti i risultati delle gare precedenti, dove invece il 31enne velocista apparso in condizione eccellente durante l'anno e netto candidato alla vittoria, si è dovuto arrendere per un problema all'adduttore proprio durante la finale.
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Nella giornata inaugurale di domani sera, della manifestazione che raduna i più forti specialisti sulla base del ranking e dei titoli olimpici e mondiali conquistati, scenderà in pedana un'altra icona dell'atletica italiana, la campionessa europea del lungo donne Larissa Iapichino nella finale diretta come per tutti i concorsi, la quale non troverà sulla sua strada la statunitense campionessa olimpica Tara Davis a causa di un incidente stradale, ma la sua connazionale Monae' Nichols che l'ha battuta nella finale della Diamond League, con la formula dei salti in estensione che prevede due salti per tutte, terzo salto per le prime sei, quarto e ultimo per le prime quattro.
Nella stessa serata da seguire anche la semifinale degli 800 donne, dove la fresca primatista italiana Eloisa Coiro sfiderà ancora una volta l'elite assoluto della specialità rappresentata dalla svizzera Audrey Werro, dall'olandese Femke Broeders-Bol e dalla britannica Keely Hodgkinson.
Sabato 12 sarà il giorno dei 100 metri con l'atteso ritorno sui blocchi di Jacobs che, se ha recuperato appieno dal problema di Birmingham, potrà certamente puntare alla finale e poi cercare di esprimere tutto il suo potenziale, in un lotto di avversari dove mancherà lo statunitense campione olimpico Noah Lyles, ma ci saranno sette velocisti con tempi inferiori ai 9"90 in stagione, tra cui su tutti il fenomenale giamaicano campione mondiale di Tokyo 2025 Oblique Seville.
Sempre nella seconda giornata della manifestazione, sarà in gara sui 100 donne Zaynab Dosso, campionessa iridata dei 60 metri indoor a marzo in Polonia, che non è però riuscita a replicare all'aperto la straordinaria stagione al coperto, mentre saranno in gara pure Ayomide Folorunso nelle batterie dei 400 ostacoli donne, Francesco Pernici anche lui neo primatista italiano, in quelle degli 800 uomini, ma anche Coiro se riuscirà a qualificarsi per la finale degli 800 donne.
Domenica 13 sarà il momento di Tamberi sulla pedana dello stadio di Budapest dove ha conquistato nel 2023 il suo titolo mondiale all'aperto, con cui aveva fatto il grande slam di successi globali in tutte le più importanti manifestazioni internazionali outdoor e indoor, carico al massimo dopo il titolo continentale e il terzo posto nella finale Diamond League, impegnato in particolare contro l'ucraino Oleh Doroshchuk, e lo statunitense leader stagionale con 2.34 JuVaughn Harrison.
Nella giornata conclusiva dell'evento che prevede un premio molto alto in denaro per i vincitori di ogni singola specialità, 150 mila dollari e 80 mila per le staffette, in gara anche la campionessa europea del salto triplo donne Dariya Derkach, opposta su tutte all'atleta di Dominica campionessa olimpica Thea LaFond, alla cubana oro mondiale Leyanis Perez, e alla senegalese Saly Sarr, ma da seguire anche la staffetta mista 4x400 nella finale diretta con formazione da definire tra Edoardo Scotti, Luca Sito, Lorenzo Benati, Anna Polinari, Alice Mangione, Alessandra Bonora e la stessa Coiro.