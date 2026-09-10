Tamberi e Jacobs: coppia d'oro agli Ultimate Championship di Budapest

Domenica 13 sarà il momento di Tamberi sulla pedana dello stadio di Budapest dove ha conquistato nel 2023 il suo titolo mondiale all'aperto, con cui aveva fatto il grande slam di successi globali in tutte le più importanti manifestazioni internazionali outdoor e indoor, carico al massimo dopo il titolo continentale e il terzo posto nella finale Diamond League, impegnato in particolare contro l'ucraino Oleh Doroshchuk, e lo statunitense leader stagionale con 2.34 JuVaughn Harrison.