Iapichino regina del lungo donne negli Ultimate Championship a Budapest

Larissa Iapichino ha vinto il salto in lungo femminile nella prima giornata degli Ultimate Championship di Budapest, il nuovo evento spettacolo ideato da World Athletics, in una serata fredda e umida che non le ha però impedito di balzare subito in testa con una prima misura poi rivelatasi vincente di 6.90, seguita da 6.76, e due nulli successivi, per chiudere una gara contraddistinta dal regolamento specifico della manifestazione che prevedeva due salti per tutte, il terzo per le prime sei, e l'ultimo per le prime quattro.