Tamberi non si sbilancia sul futuro: "Los Angeles 2028? Complicato, dipenderà come sta il mio corpo"

Il portacolori delle Fiamme Oro Padova non vuole sbilanciarsi, a fronte di quanto successo quest'estate a Parigi. Tutto ciò potrebbe spingerlo a fermarsi prima della prossima rassegna a cinque cerchi, tuttavia in un quadriennio potrebbe accadere di tutto: "Non riesco a dire 'intanto facciamo un anno e poi vediamo', sembrerebbe che non so cosa fare, che alla prima difficoltà finisce che tiro i remi in barca - ha aggiunto Tamberi - E di difficoltà ora ce ne sarebbero cento, ai 36 anni mille. Se non dici a te stesso che ci proverai fino alla fine, rischi di mollare. È vero che anche a Tokyo ho vinto così, senza guardare il percorso di avvicinamento, altrimenti mi sarei fermato dopo un anno e mezzo. E comunque fino a due mesi prima non avevo alcuna possibilità di farcela. Le possibilità di vincere a Los Angeles? Non si tratta di una possibilità su un milione, sono tante e sono concrete. Mi frena la paura di rifare tutto quello che ho fatto e prendere un'altra botta forte. Sarà che ho meno incoscienza di qualche anno fa, nel bene e nel male".