Tamberi: "Non amo quello che faccio, mi piace molto di più il basket"

Gianmarco Tamberi si racconta senza filtri in un’intervista nella seconda puntata di 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il campione olimpico di salto in alto confessa a sorpresa di amare più il basket che il salto in alto che lo ha reso famoso in tutto il mondo. "Ho giocato a basket fino a 17 anni - ha raccontanto - Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza. Non è così bello saltare un'asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio".