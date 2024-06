Tamberi in cerca dell'oro nel salto in alto dei campionati europei 

ATLETICA

Nella mattinata le qualifiche di Iapichino nel lungo e delle staffette azzurre. In serata anche la finale di Sibilio nei 400 ostacoli

© Colombo/FIDAL Gianmarco Tamberi è l'indiscutibile icona dell'atletica italiana nel panorama mondiale, forte del fatto di avere conquistato qualsiasi titolo sia all'aperto che al coperto, compreso anche il prestigioso trofeo della Diamond League, per cui nella serata di domani dei Campionati Europei di Roma tutto lo stadio dell'Olimpico vivrà un'emozione ancor più forte di tutto quanto già vissuto, quando il trentaduenne atleta scenderà in pedana per cercare di conquistare il suo terzo oro continentale nel salto in alto outdoor, dopo quelli di Amsterdam 2016 e Monaco 2022.

Nella penultima giornata della manifestazione, in mattinata si svolgeranno come sempre le qualificazioni con la grande attesa per il debutto di Larissa Iapichino nel lungo femminile, ma anche per le 4 staffette azzurre impegnate nelle semifinali, dove sicuramente non ci sarà tra gli uomini Filippo Tortu nella 4x100 e Luca Sito nella 4x400, in quanto impegnati questa sera nelle finali delle loro gare individuali.

Nella serata oltre alla grande emozione per la finale di Tamberi, che vedrà pure gli altri due azzurri Manuel Lando e Stefano Sottile, enorme interesse per quella dei 400 ostacoli maschili dove l'enorme talento di Alessandro Sibilio, spesso frenato da importanti problemi fisici, proverà a esprimere al massimo il proprio potenziale per cercare di avvicinare il fenomeno norvegese primatista del mondo, Karsten Warholm, e puntare a un podio più che probabile.

Tra le altre finali con azzurri, Nadia Battocletti ci riprova sui 10.000 donne, con anche Del Buono, Arnaudo, Gemetto e Palmero, Ayomide Folorunso affronta sui 400 ostacoli sempre femminile la fenomenale olandese Femke Bol, Bocchi, Dallavalle e Ihemeje si cimenteranno nel salto triplo maschile mentre, nella finale dei 200 femminili potrebbe esserci chi tra Kaddari e Siragusa riuscirà a superare le semifinali di stasera.

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE MATTUTINA DELL'11 GIUGNO

9.35 110 ostacoli M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

10.30 Disco M Decathlon (Gr. A): Dario Dester, Lorenzo Naidon

10.35 Lungo F Qualificazione: Larissa Iapichino

10.45 4x400 M Batterie: Italia

11.15 4x400 F Batterie: Italia

11.35 Disco M Decathlon (Gr. B): Dario Dester, Lorenzo Naidon

11.55 Asta M Decathlon (Gr. A): Dario Dester, Lorenzo Naidon

12.00 4x100 M Batterie: Italia

12.30 4x100 F Batterie: Italia

13.10 Asta M Decathlon (Gr. B): Dario Dester, Lorenzo Naidon

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO

19.05 Giavellotto M Decathlon (Gr. A): Dario Dester, Lorenzo Naidon

20.15 Giavellotto M Decathlon (Gr. B) ev. Dester, Naidon

20.35 Alto M Finale: Manuel Lando, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi

20.55 Triplo M Finale ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

21.05 400 ostacoli M Finale: Alessandro Sibilio

21.18 400 ostacoli F Finale: Ayomide Folorunso

21.30 10.000 donne F Finale: Anna Arnaudo, Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Elisa Palmero

22.30 1500 M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

22.53 200 F Finale: ev. Dalia Kaddari, Irene Siragusa