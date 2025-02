Tamberi domani in conferenza stampa a Sanremo farà delle importanti comunicazioni

Gianmarco Tamberi, lo sportivo più vincente dell'atletica italiana, ha indetto per domani pomeriggio 12 febbraio alle ore 14.30, presso l'Hotel Miramare Palace di Sanremo, una conferenza stampa in cui svelerà forse i suoi programmi per il futuro, esattamente tre settimane dopo il suo post su Instagram del 22 gennaio in cui con la frase" Forse è giunto il momento di prendere quella decisione", aveva generato nei suoi tantissimi tifosi il timore che stesse per prendere la strada del ritiro agonistico, e l'ultimo suo post proprio di ieri mattina "Questo lunedì è iniziato con gli occhi un po’ lucidi", farebbe proprio pensare che questa sia la direzione presa.