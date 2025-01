Tamberi dichiara su Instagram che forse è arrivato il momento...ma di cosa?

Se andiamo anche a rileggere nel dettaglio proprio alcune delle sue parole alla chiusura dei giochi di Parigi, con tutta la delusione ancora addosso per l'occasione perduta poi parzialmente svanita con la vittoria nella Diamond Legue, parlava di fatica a pensare di mettere lo sport di nuovo davanti a tutto, desiderio di dare più tempo alla propria famiglia, con anche ovviamente la possibilità di fare un figlio, ma non ha mai esplicitamente detto di voler smettere e anche negli ultimi mesi, da quel che si è potuto capire guardando i suoi post su Instagram, non ha dato da intendere di voler abbandonare ma solo di staccare la mente per un po', tra attività di vario genere, sicuramente senza pensieri per la stagione al coperto ma con tutta la possibilità di prepararsi al meglio nel momento in cui avesse deciso per quella all'aperto, con i mondiali proprio a Tokyo in settembre, dove si presenterebbe da campione in carica.