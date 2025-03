Stano settimo al debutto 2025 nella 20 km di marcia a Taicang

Massimo Stano, campione olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia, chiude al settimo posto nel suo debutto stagionale del 2025 in tale specialità, con il tempo di 1h18'28 realizzato nel corso del Chinese Race Walking Grand Prix disputato a Taicang in Cina, nella notte italiana, mentre l'altro azzurro presente in gara, il neo primatista del mondo dei 5000 indoor Francesco Fortunato, finisce undicesimo con il proprio personale di 1'18'49 che gli garantisce il minimo per la partecipazione ai campionati mondiali di Tokyo a settembre.