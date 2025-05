Sibilio vittorioso all'esordio stagionale sui 400 H nella Diamond League

Nel salto in alto maschile il 19enne Sioli non ha entusiasmato al debutto assoluto nella Diamond League fermandosi a un solo salto valido di 2.15 come l'altro azzurro Fassinotti, e per entrambi alla fine c'è il sesto posto nella gara vinta dallo statunitense argento olimpico Shelby McEwen con 2.26, mentre l'idolo nazionale Mutaz Barshim ha rinunciato a scendere in pedana.