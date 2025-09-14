Logo SportMediaset
Seville re giamaicano nei 100 metri mondiali di Tokyo

Doppietta giamaicana nella finale dei 100 maschili davanti al mito Bolt in tribuna. Jefferson Wooden fenomenale nei 100 donne con un grande 10"61 di record dei campionati

di Redazione Sprintnews
14 Set 2025 - 16:25
Oblique Seville vince l'oro mondiale nei 100 metri di Tokyo, la disciplina più attesa di tutti i campionati, grazie al tempo di 9"77 del proprio personale con cui lascia nettamente alle spalle il suo connazionale Kishane Thompson secondo con 9"82, come alle Olimpiadi di Parigi a causa di una seconda parte di gare in cui non riesce a correre sciolto dopo una partenza fulminante, mentre terzo è lo statunitense campione uscente Noah Lyles con 9"89.

Grande gioia in tribuna da parte del primatista del mondo e leggenda nella storia della velocità mondiale, Usain Bolt, ultimo vincitore giamaicano vincitore nei 100 metri in un campionato iridato nel 2015 a Pechino.

Nella finale dei 100 metri donne sensazionale prestazione della statunitense favorita della vigilia, Melissa Jefferson-Wooden, reduce da una stagione all'aperto da imbattuta, che domina la gara con uno strepitoso crono di 10"61 con cui migliora il proprio personale e anche il record dei campionati, mentre al secondo posto si piazza un po' a sorpresa la 21enne giamaicana Tina Clayton con il personale a sua volta di 10"76, e con la santaluciana campionessa olimpica Julien Alfred terza in 10"84.

