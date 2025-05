Sei azzurri impegnati nella capitale del Qatar per il terzo meeting della Diamond League

Tortu non gareggia in prova individuale dal 7 agosto 2024, quando chiuse la sua semifinale dei 200 metri alle Olimpiadi in 20"54 dopo aver corso due giorni prima la batteria con cui si era qualificato in 20"29, e testerà quindi la sua condizione di fronte all’oro olimpico di Parigi, il botswano Letsile Tebogo che ha già disputato varie gare nell'anno dai 400 ai 100, senza mai dimostrare peraltro per ora la condizione dei giorni migliori, mentre nella competizione ci saranno anche gli statunitensi Courtney Lindsey e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown, quest'ultimo che tolse per pochissimi millesimi al velocista azzurro la soddisfazione di conquistare la finale mondiale nel 2022 a Eugene proprio sul mezzo giro di pista, finale iridata che invece Tortu conquistò proprio a Doha nel 2019 ma sui 100 metri e anche allora per una questione di millesimi.