Serie A, Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic regalano lo scontro salvezza a Di Francesco

Lo scontro salvezza della ventottesima giornata di Serie A va al Lecce, che batte 2-1 la Cremonese nel lunch match del Via del Mare. Salentini avanti di due gol all'intervallo: al 22' la sblocca Pierotti di testa da calcio d'angolo con Audero che esce a vuoto, mentre al 38' Stulic si guadagna e trasforma il rigore provocato dal fallo di mano di Bianchetti. Nicola ne cambia tre all'intervallo: tra questi entra Djuric, che al 47' fa la sponda per Bonazzoli che la riapre. I grigiorossi, però, non riescono a pareggiarla, anche perché il 2-2 di Payero all'86' viene annullato per un evidente fallo di mano e all'ultima azione non viene dato rigore per un atterramento in area di Sanabria. Gli ospiti restano a quota 24, scivolando a -3 dai giallorossi che trovano un successo fondamentale per il finale di stagione.