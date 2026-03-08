LECCE-CREMONESE 2-1

Serie A, Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic regalano lo scontro salvezza a Di Francesco

Giallorossi letali da fermo: vantaggio su corner, raddoppio su rigore. Bonazzoli segna a inizio ripresa. Nel finale i lombardi chiedono un rigore per contatto su Sanabria

08 Mar 2026 - 14:53
Lo scontro salvezza della ventottesima giornata di Serie A va al Lecce, che batte 2-1 la Cremonese nel lunch match del Via del Mare. Salentini avanti di due gol all'intervallo: al 22' la sblocca Pierotti di testa da calcio d'angolo con Audero che esce a vuoto, mentre al 38' Stulic si guadagna e trasforma il rigore provocato dal fallo di mano di Bianchetti. Nicola ne cambia tre all'intervallo: tra questi entra Djuric, che al 47' fa la sponda per Bonazzoli che la riapre. I grigiorossi, però, non riescono a pareggiarla, anche perché il 2-2 di Payero all'86' viene annullato per un evidente fallo di mano e all'ultima azione non viene dato rigore per un atterramento in area di Sanabria. Gli ospiti restano a quota 24, scivolando a -3 dai giallorossi che trovano un successo fondamentale per il finale di stagione.

IL TABELLINO

LECCE-CREMONESE 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Danilo Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Coulibaly 6 (44' st Fofana sv), Ramadani 6,5, Ngom 6; Pierotti 7 (34' st Jean 6), Stulic 7 (20' st Cheddira 6), Banda 6,5 (33' st Gandelman 6). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N'Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco 7
Cremonese (3-5-2): Audero 5,5; Folino 5,5, Bianchetti 5 (1' st Zerbin 6), Luperto 6; Barbieri 5,5, Thorsby 5,5 (17' st Okereke 5,5), Maleh 6, Vandeputte 5,5 (1' st Payero 6), Pezzella 5,5 (29' st Sanabria 6); Vardy 5 (1' st Djuric 6,5), Bonazzoli 6,5. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All.: Nicola 5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 22' Pierotti (L), 38' rig. Stulic (L), 2' st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Bianchetti (C), Siebert (L), Djuric (C), Luperto (C)

Espulsi: Pezzella (C) dalla panchina per proteste

lecce
cremonese
serie a
lotta salvezza

