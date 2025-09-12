Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Schwazer: revisione sentenza Tas, corte Ue apre procedimento

Contro il rifiuto del tribunale svizzero di rivedere la decisione. "Adesso si comincia a ragionare bene" il commento del legale del marciatore azzurro

12 Set 2025 - 14:30
© Getty Images

© Getty Images

Prospettive positive per Alex Schwazer riguardo alla sua squalifica per doping. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha aperto un procedimento contro il rifiuto del tribunale federale svizzero di ammettere la revisione della sentenza arbitrale del Tas del 30 -01-2017. La Cedu, con provvedimento del 21-08-2025, ha deciso di aprire ufficialmente il procedimento contro il governo svizzero sulla base del ricorso presentato nel 2022 dal campione di marcia, per il no da parte del tribunale federale svizzero di consentire la revisione della sentenza arbitrale a seguito dell'archiviazione da parte dell'autorità giudiziale italiana del procedimento penale contro Schwazer per non aver commesso il fatto.

"La comunicazione del ricorso al governo - fanno sapere i legali dell'ex campione - rappresenta un passaggio cruciale nello sviluppo della procedura e nell'esame delle doglianze prospettate dall'atleta di marcia. L'allora sentenza del Tas tarpò le ali alla carriera di Schwazer confermando la colpevolezza del marciatore altoatesino oro olimpico nella 50 km di marcia a Pechino 2008 con una squalifica di ben otto anni". 

Leggi anche

Tutte le medaglie italiane nella storia dei mondiali

"Adesso si comincia a ragionare bene". Così l'avvocato Gerhard Brandstaetter conferma a LaPresse l'apertura ufficiale di un procedimento da parte della Cedu contro il Governo svizzero, sede del Tas. "Che scenari si possono prevedere? Tutta una serie di quesiti e indagini devono essere posti dal governo federale che non ha concesso la riapertura del Riesame sulla base della sentenza di assoluzione da parte del giudice italiano, il che vuol significa non concedere l'accesso garantito dai Diritti europei dell'uomo alla giustizia, perché gli hanno negato questo processo. Ora andiamo a vedere quello che succede", ha sottolineato il legale del marciatore.

schwazer

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Atletica

Mondiali di Atletica: Battocletti, Palmisano e Fabbri subito in gara per un podio

Mondiali di atletica, Palmisano: "Costruirò nuovi ricordi a Tokyo"

Tamberi conferma la sua presenza ai campionati mondiali di Tokyo

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:00
Spezia, D'Angelo: "Sosta utile per recuperare le forze"
15:47
Cremonese, la rivelazione del ds: "Vardy? Sua moglie è stata decisiva"
15:46
La Curva Sud prosegue lo sciopero: "Situazione peggiorata. Diserteremo anche la trasferta con la Juve"
15:45
Lazio, Isaksen verso la convocazione con il Sassuolo
15:29
Tudor prepara il Derby d'Italia: "L'Inter ha la rosa migliore, le motivazioni non possono mancare"