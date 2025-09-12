Schwazer: revisione sentenza Tas, corte Ue apre procedimento

"Adesso si comincia a ragionare bene". Così l'avvocato Gerhard Brandstaetter conferma a LaPresse l'apertura ufficiale di un procedimento da parte della Cedu contro il Governo svizzero, sede del Tas. "Che scenari si possono prevedere? Tutta una serie di quesiti e indagini devono essere posti dal governo federale che non ha concesso la riapertura del Riesame sulla base della sentenza di assoluzione da parte del giudice italiano, il che vuol significa non concedere l'accesso garantito dai Diritti europei dell'uomo alla giustizia, perché gli hanno negato questo processo. Ora andiamo a vedere quello che succede", ha sottolineato il legale del marciatore.