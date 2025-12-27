Logo SportMediaset

drive up
La collezione di auto di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd

Nick Mason è uno dei rarissimi musicisti per i quali l’automobile non è un semplice oggetto di lusso, ma una vera estensione culturale della propria identità. Nel corso di decenni ha costruito una delle collezioni private più straordinarie al mondo, un museo vivente fatto di Ferrari da corsa, prototipi leggendari, monoposto storiche e icone assolute dell’ingegneria automobilistica. Un patrimonio stimato intorno ai 200 milioni di sterline, che comprende anche una Ferrari 250 GTO del 1962 – considerata l’auto più costosa del pianeta – acquistata quando non era ancora un mito irraggiungibile

27 Dic 2025 - 10:31
