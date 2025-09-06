Le 51 medaglie italiane in 19 edizioni di campionati del mondo

Tra gli atleti italiani sui gradini più bassi del podio il posto di rilievo va assegnato ad Antonietta Di Martino con le sue tre medaglie, seconda nell'alto di Osaka 2007 e terza sia a Berlino 2009 che a Daegu 2011, senza dimenticare Elisa Rigaudo argento e bronzo nei 20 km di marcia a Daegu 2011 e Mosca 2013, Stefano Baldini bronzo due volte nella maratona ad Edmonton 2001 e Parigi 2003, così come Alex Schwazer nella 50 km di marcia a Helsinki 2005 e Osaka 2007 e Antonella Palmisano nei 20 km di marcia a Londra 2017 e Budapest 2023, e infine il mito Pietro Mennea bronzo individuale nei 200 metri di Helsinki 1983, edizione in cui fu anche argento con la 4x100.