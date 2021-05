Schwazer, niente Olimpiadi: "Non ho rimpianti, ci ho provato in tutti i modi"

Respinta la richiesta di sospensione della squalifica di 8 anni comminata dal Tas nel 2016, Alex Schwazer non potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. "Non c'è nessun tipo di rabbia o frustrazione da parte mia sulla decisione del tribunale svizzero - ha commentato il marciatore -. Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non ho nessun tipo di rimpianto. Ci ho provato in tutti i modi e ringrazio chi mi ha sostenuto".