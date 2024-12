La svolta di Alex Schwazer: "Voglio entrare nel mondo del calcio. Sinner? Può difendersi da solo"

Alla vigilia del suo quarantesimo compleanno, Schwazer è tornato a parlare di doping e soprattutto dell'influenza che la giustizia sportiva può avere sulla carriera degli atleti. Il tutto alla luce di quanto sta accadendo al suo conterraneo Jannik Sinner, alle prese con il ricorso per il ricorso della WADA: "Il Clostebol è l’esempio classico di come le sanzioni non siano uguali per tutti. Sinner può permettersi di difendersi da solo, altri sono morti sportivamente in silenzio, condannati per la stessa sostanza e modalità assai simili. Jannik è certamente innocente e gli innocenti non devono mai prendere squalifiche: ma essere innocenti o no, a livello di giustizia sportiva e antidoping, conta zero. La politica è tutto, in questo mondo - ha aggiunto l'ex atleta -. La Fidal è sempre restata in silenzio per tutelare il resto degli atleti. È una scelta: se alzi la voce possono esserci ritorsioni. E il motivo è sempre quello: c’è troppa politica nello sport".