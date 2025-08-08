Saraceni oro nel triplo degli Europei under 20 con il nuovo primato nazionale di categoria e dei campionati

La 19enne saltatrice azzurra conferma i favori del pronostico e domina la gara senza problemi con anche una straordinaria misura finaledi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Erika Saraceni conquista la medaglia d'oro nel salto triplo donne dei campionati europei under 20, in corso di svolgimento a Tampere in Finlandia, con l'eccellente misura di 14.24 che le vale il nuovo primato italiano di categoria, già suo con 14.08 e quindi con un personale miglioramento di 16 centimetri, ma anche con il nuovo primato della manifestazione giovanile europea, ipotecando peraltro la vittoria dal primo tentativo in cui atterra sino al 14.08 del suo vecchio limite, ma anche con un altro eccellente balzo nella terza prova a 14.15 pur con vento leggermente fuori norma di 2,1 m/s, a conferma di una straordinaria condizione e stabilità.
Nella gara dove l'Italia ha conquistato il primo successo della 28esima edizione dell'evento continentale, abissale il distacco nei confronti delle altre due atlete sul podio, che pur hanno realizzato a loro volta i propri personali, con la rumena Daria Vrînceanu seconda con 13,75 e la lettone Adriana Kruzmane terza con 13.62.
Per l'atleta milanese, figlia dell'ex specialista dei 400 metri Enrico e dell'allenatrice Rosa Anibaldi, è la terza medaglia internazionale della sua carriera dopo l’oro all’Eyof di Maribor nel 2023 con 13.42m e il bronzo ai Mondiali di Lima 2024 con 13.47, in una stagione già esaltante per la conquista di due titoli assoluti nella specialità, sia al coperto che all'aperto, e la realizzazione del primato nazionale di categoria più volte superato, ma che potrebbe anche concludersi con la partecipazione nei suoi primi mondiali assoluti a Tokyo in settembre, dove risulta per ora qualificata grazie al ranking di World Athletics, che certamente migliorerà grazie ai punti acquisiti con la vittoria continentale odierna.
Nella serata grande attesa per la finale dei 100 metri donne, alle 19.40 ore italiane, con la 15enne Kelly Doualla sui blocchi con il ruolo di favorita.
