Saraceni oro nel triplo degli Europei under 20 con il nuovo primato nazionale di categoria e dei campionati

Per l'atleta milanese, figlia dell'ex specialista dei 400 metri Enrico e dell'allenatrice Rosa Anibaldi, è la terza medaglia internazionale della sua carriera dopo l’oro all’Eyof di Maribor nel 2023 con 13.42m e il bronzo ai Mondiali di Lima 2024 con 13.47, in una stagione già esaltante per la conquista di due titoli assoluti nella specialità, sia al coperto che all'aperto, e la realizzazione del primato nazionale di categoria più volte superato, ma che potrebbe anche concludersi con la partecipazione nei suoi primi mondiali assoluti a Tokyo in settembre, dove risulta per ora qualificata grazie al ranking di World Athletics, che certamente migliorerà grazie ai punti acquisiti con la vittoria continentale odierna.