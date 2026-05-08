Cio: al presidente Mattarella il Collare Olimpico, cerimonia 12 maggio al Quirinale
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà martedì 12 maggio, alle ore 13, il Collare Olimpico in oro assegnatogli dal Comitato olimpico internazionale. Sarà la presidente del Cio, Kirsty Coventry, a consegnarlo al Quirinale nel corso di un'udienza privata, alla quale presenzieranno anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il segretario generale, Carlo Mornati, e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Nella motivazione dell'assegnazione c'è scritto che "attraverso questa attribuzione il Cio desidera esprimere al presidente Sergio Mattarella i più profondi ringraziamenti e la gratitudine per il suo instancabile impegno e pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026". Inoltre nel corso dell'incontro, la presidente Coventry consegnerà al Presidente della Repubblica anche la "Coppa Olimpica" al popolo italiano. La Coppa Olimpica è un premio istituito nel 1906 da Pierre de Coubertin, e viene assegnato annualmente dal Cio ad enti o associazioni che abbiano dimostrato merito e integrità nello sviluppo del Movimento olimpico. Per il 2026 il Cio ha deciso di assegnarlo ai cittadini italiani per il sostegno e la passione manifestati ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e viene consegnato a Mattarella in quanto Capo dello Stato.