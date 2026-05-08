Cio: al presidente Mattarella il Collare Olimpico, cerimonia 12 maggio al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà martedì 12 maggio, alle ore 13, il Collare Olimpico in oro assegnatogli dal Comitato olimpico internazionale. Sarà la presidente del Cio, Kirsty Coventry, a consegnarlo al Quirinale nel corso di un'udienza privata, alla quale presenzieranno anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il segretario generale, Carlo Mornati, e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. Nella motivazione dell'assegnazione c'è scritto che "attraverso questa attribuzione il Cio desidera esprimere al presidente Sergio Mattarella i più profondi ringraziamenti e la gratitudine per il suo instancabile impegno e pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026". Inoltre nel corso dell'incontro, la presidente Coventry consegnerà al Presidente della Repubblica anche la "Coppa Olimpica" al popolo italiano. La Coppa Olimpica è un premio istituito nel 1906 da Pierre de Coubertin, e viene assegnato annualmente dal Cio ad enti o associazioni che abbiano dimostrato merito e integrità nello sviluppo del Movimento olimpico. Per il 2026 il Cio ha deciso di assegnarlo ai cittadini italiani per il sostegno e la passione manifestati ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e viene consegnato a Mattarella in quanto Capo dello Stato.