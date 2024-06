Oblique Seville batte Noah Lyes a Kingston e vola nella graduatoria mondiale dei 100 metri, Jacobs terzo fra gli europei

ATLETICA LEGGERA

Il giamaicano si è imposto in 9"82 superando il campione del mondo in carica, fermatosi a 9"85, mentre il fuoriclasse azzurro mantiene l'ultimo gradino del podio fra gli atleti del Vecchio Continente

© Getty Images La corsa alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 si fa sempre più intensa nell'atletica leggera, soprattutto lungo il fronte dei 100 metri maschili dove Marcell Jacobs dovrà provare a difendere il titolo conquistato a Tokyo il 1° agosto 2021. Nonostante il 10"03 sfoderato a Oslo, c'è grande fermento a livello mondiale con il giamaicano Oblique Seville in grado di vincere al Racer Grand Prix di Kingston e realizzare il miglior tempo dell'anno in 9"82.

Forte di un vento favorevole da 0,9 metri al secondo, il caraibico ha superato il campione del mondo Noah Lyles che è cresciuto forte di una rimonta offensiva che gli ha permesso di tagliare il traguardo in 9"85. Contemporaneamente è arrivata un'altra super prestazione a Salamanca (Spagna) da parte del cubano Shainer Reginfo Montoya che ha fermato il cronometro in 9"90 lasciandosi alle spalle il collega Reynaldo Espinosa (9"96) e issandosi al terzo posto nella graduatoria globale dell'anno pareggiando il crono realizzato dal sudafricano Akani Simbine ad Atlanta, ancora oggi non ratificato.

Scalano di conseguenza gli statunitensi Christian Miller, Kendal Williams (9"93) e Brandon Hicklin (9"94), mentre è ancora lontano Jacobs che essere al numero 26 del ranking, una posizione che, qualora dovessero confermarsi le forze in campo, rischierebbe di non centrare nemmeno la finale olimpica. Prima di arrivare a Parigi bisogna pensare agli imminenti Europei in programma a Roma dal 7 al 12 giugno prossimi dove il 29enne di Desenzano sul Garda potrà puntare al podio risultando in terza posizione nella classifica continentale.

L'azzurro è preceduto dagli inglesi Jeremiah Azu e Louie Hinchliffe che hanno toccato rispettivamente quota 9"97 e 10"00, tempi abbordabili per l'atleta delle Fiamme Oro Padova che potrebbe ritrovare la fiducia nei propri mezzi davanti al pubblico di casa.