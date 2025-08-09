Logo SportMediaset
Nappi oro nei 200 metri uomini degli Europei under 20 a Tampere

Il velocista azzurro, che compirà 18 anni domani, si regala il titolo continentale con una gara eccezionale 

di Redazione Sprintnews
09 Ago 2025 - 17:39
© Getty Images

© Getty Images

Diego Nappi vince la finale dei 200 metri uomini dei campionati europei di Tampere, con il tempo di 20"77 che ha una grande valenza in virtù del fortissimo vento contro di 2,9 m/s, al termine di una prova dominata dall'inizio alla fine sempre davanti, dopo una curva velocissima e un rettilineo conclusivo in cui ha tenuto dietro il portoghese, favoritissimo della vigilia, Pedro Afonso secondo in 20"85, con lo spagnolo Oriel Sanchez terzo in 21"03 a completare il podio.

Per il 17enne velocista sardo che proprio domani 10 agosto compirà 18 anni, la seconda medaglia internazionale consecutiva dopo l’oro sui 200 metri conquistato agli Europei under 18 di Banska Bystrika in 20”81 nel 2024, anno in cui da allievo ha anche migliorato dopo nove anni il primato italiano under 18 di Filippo Tortu fermando il cronometro in 20”79 ai campionati italiani allievi.

Da evidenziare come Nappi in semifinale avesse portato il proprio personale a 20"76, vincendo la propria gara con una facilità estrema e rallentando negli ultimi metri, ma nell'occasione aiutato da un vento a favore di 1,9 m/s, per cui è facilmente immaginabile cosa avrebbe potuto ottenere se tale situazione climatica l'avesse avuta anche nella vittoriosa finale, considerando il fatto di aver sfiorato di 1 solo centesimo il suo freschissimo limite.

© Getty Images

© Getty Images

Per l'Italia dunque il quinto podio della spedizione europea, il secondo della terza giornata dopo l'argento in prima mattinata da parte Serena Di Fabio sui 10.000 metri di marcia in pista, con il tempo di 43'56"25 che le è valso anche il nuovo record italiano di categoria, nella gara vinta dalla spagnola Sofia Santacreu in 43'47"89.

Nella precedente finale dei 200 metri donne buon sesto posto conclusivo di Viola Canovi con il tempo di 24"01, nella prova vinta dalla tedesca Judith Bilepo Mokobe in 23"40 ma con vento contro di -2,0 m/s, con la 17enne velocista emiliana appartenente di fatto ancora alla categoria allieve capace di portare in semifinale il proprio personale a 23"71, semifinali dove le due azzurre più attese Elisa Valensin e Margherita Castellani sono state invece eliminate, rispettivamente con 23"68 e 23"80, con la prima penalizzata dal fatto di aver chiuso al quinto posto la propria gara, rispetto al secondo della Canovi che le ha dato la qualificazione diretta.

200 metri
europei under 20
tampere

