Nappi oro nei 200 metri uomini degli Europei under 20 a Tampere

Da evidenziare come Nappi in semifinale avesse portato il proprio personale a 20"76, vincendo la propria gara con una facilità estrema e rallentando negli ultimi metri, ma nell'occasione aiutato da un vento a favore di 1,9 m/s, per cui è facilmente immaginabile cosa avrebbe potuto ottenere se tale situazione climatica l'avesse avuta anche nella vittoriosa finale, considerando il fatto di aver sfiorato di 1 solo centesimo il suo freschissimo limite.