Mondiali di atletica: Tortu out nelle batterie dei 200m, eliminato Furlani nel lungo  

MONDIALI di ATLETICA

© Getty Images Le batterie dei 200m dei Mondiali di atletica in corso a Budapest non sorridono a Filippo Tortu, che è troppo lento nella prima parte di gara e paga questa partenza incerta: l'azzurro è quarto nella sua batteria e il tempo di 20"46 non vale i ripescaggi, ma l'eliminazione. Out anche Desalu, mentre il baby-prodigio Mattia Furlani (7.85m) non supera il taglio nel salto in lungo. Finale raggiunta, invece, per Claudio Stecchi nel salto con l'asta.

200 METRI MASCHILI

Non ci saranno azzurri nelle semifinali dei 200m dei Mondiali di Budapest, con una doppia eliminazione nelle batterie. Filippo Tortu chiude quarto nella sua serie col tempo di 20"46, patendo una partenza molto lenta, che va a condizionare tutta la sua gara. Il tempo non basta per essere ripescato e lo staffettista azzurro deve abbandonare la competizione, così come Fausto Desalu: 20"49 il suo crono, con una sesta posizione che è insufficiente per avanzare alle semifinali. "Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto. Non ho rivisto la gara, penso di non aver fatto una buona curva e quindi poi quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ma non riesci ad inventarti nulla. E' stato un anno complicato, in cui non sono riuscito a trovare continuità. Quello mi ha portato oggi a correre male, perché bene o male la forma c'è. La 4x100? C'è subito questa occasione per rifarmi. Là dovrò sicuramente fare meglio per dare un contributo migliore rispetto a quello che darei se corressi come oggi. Dovrò essere bravo a riprendermi", ha commentato Tortu.

SALTO CON L'ASTA MASCHILE

Qualificazione col brivido per Claudio Stecchi, che entra tra i migliori dodici nel salto con l'asta. Dopo aver saltato 5.55m alla prima prova, l'azzurro ha bisogno di due tentativi per superare i 5.70, ma questo non basta per accedere alla finale. Servono i 5.75m, che vengono centrati nell'ultimo dei tre tentativi disponibili. L'allievo di Gibilisco accede così all'atto conclusivo con la 12a piazza.

200 METRI FEMMINILI

Centra le semifinali Dalia Kaddari, che vede sfumare il terzo posto nei metri finali, ma chiude quarta col crono di 22"67. Il primato stagionale vale il secondo dei sei tempi di ripescaggio e la semifinale per l'azzurra, che arriva a soli tre centesimi dal suo personale.

SALTO IN LUNGO MASCHILE

Nulla da fare per il baby-prodigio Mattia Furlani, capace di saltare sei volte sopra gli otto metri quest'anno. La tensione gioca un brutto scherzo al classe 2005, che non va oltre 7.85m e viene eliminato nelle qualificazioni, mancando l'accesso alla finalissima tra i migliori dodici.

800 METRI FEMMINILI

Vola in semifinale Eloisa Coiro, approfittando dei tempi di ripescaggio. Il suo 2.00.36 vale il quinto posto nella batteria e non basta per la qualificazione diretta, ma l'azzurra riesce a passare attraverso i tempi di recupero. Out Elena Bellò, quinta in una delle prime serie col crono (deludente) di 2.01.38.