Mondiali di Atletica: Elena Vallortigara vola in finale nel salto in alto

MONDIALI DI ATLETICA

L’azzurra supera al primo turno la misura di 1.93 e ora sogna una storica medaglia, fuori nelle qualificazioni Cestonaro (triplo) e Lambrughi (400 ostacoli)

© afp Elena Vallortigara regala una splendida finale all’Italia nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica 2022. A Eugene, l’azzurra strappa il pass per l’ultimo atto del salto in alto in programma la notte tra martedì e mercoledì: ottima misura di 1.93 per la veneta, reduce dall’1.98 di Rieti e ora pronta a lottare per una storica medaglia. Fuori invece nelle qualificazioni Ottavia Cestonaro nel salto triplo e Mario Lambrughi nei 400 ostacoli.

L’Italia sorride grazie ad Elena Vallortigara nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica 2022 in corso a Eugene, negli Stati Uniti. Reduce dall’ottimo 1.98 ai Campionati Italiani di Rieti, seconda misura al mondo in questo 2022, l’azzurra conferma lo straordinario momento di forma e si qualifica nella finale del salto in alto. L’atleta dei Carabinieri supera subito il primo salto a 1.81, poi si ripete anche sugli 1.86 e 1.91, infine passa al primo tentativo l’asticella a 1.93 strappando una storica qualificazione. La finalissima è prevista alle 2.40 di mercoledì 20 luglio, la veneta cerca l’impresa: “Sto fisicamente e mentalmente bene, avevo tante paure ma finalmente sono riuscita a gestire tutte le emozioni nel modo giusto. In finale sarò libera e salterò leggera, non mi pongo limiti”, le sue parole a fine gara. Non riesce invece a qualificarsi per la finale Ottavia Cestonaro nel salto triplo: con la misura minima richiesta di 14.12, l’azzurra si ferma a 13.64 come miglior prestazione (oltre a un 13.60 e a un nullo) e saluta anzitempo l’Oregon. Stessa sorte anche per Mario Lambrughi nei 400 metri ostacoli, fuori nelle batterie con 50’’18 che vale il quinto tempo della sua batteria. Nelle altre gare, senza italiani, l’etiope Gidey conquista l’oro nei 10.000 metri femminili mentre il lancio del martello maschile vede trionfare come al solito il polacco Fajdek, al quarto titolo mondiale consecutivo.