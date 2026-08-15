Mihai argento sui 21,097 km di marcia donne negli Europei di Birmingham
Grande impresa della giovane marciatrice azzurra nella nuova disciplina del tacco e punta. Palmisano quintadi Redazione Sprintnews
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Alexandrina Mihai ha vinto la medaglia d'argento nella 21,097 km di marcia femminile dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una gara coraggiosa in cui ha anche molto rischiato avendo subito due proposte di squalifica, ma ha resistito sino al termine chiudendo dietro solo alla fortissima spagnola Maria Perez, vincitrice dell'ennesimo titolo della sua immensa carriera, mentre Antonella Palmisano si è piazzata in quinta posizione.
La 23enne atleta veneta di orini moldave, ha chiusa la sua fatica con il tempo di 1h31'04 rispetto al crono della vincitrice di 1'30'06, mentre Palmisano ha terminato in 1h32'10 e va sottolineato l'ottimo comportamento delle altre azzurre con Nicole Colombi undicesima in 1h35'36, e Michelle Cantò diciassettesima in 1h37'59.
LE DICHIARAZIONI DI MIHAI
"Sono molto felice ma ritengo che sia solo un altro piccolo passo verso traguardi più ambiziosi. Antonella (Palmisano) rimane il mio mito e per me è stato un onore batterla oggi."