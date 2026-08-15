Mihai argento sui 21,097 km di marcia donne negli Europei di Birmingham

Alexandrina Mihai ha vinto la medaglia d'argento nella 21,097 km di marcia femminile dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una gara coraggiosa in cui ha anche molto rischiato avendo subito due proposte di squalifica, ma ha resistito sino al termine chiudendo dietro solo alla fortissima spagnola Maria Perez, vincitrice dell'ennesimo titolo della sua immensa carriera, mentre Antonella Palmisano si è piazzata in quinta posizione.