Meeting Lievin 2022: Jacobs vince ancora nei 60 metri indoor

ATLETICA

Il campione olimpico fa il tris consecutivo dopo Berlino e Lodz: 6’50’’ il suo tempo, un centesimo meglio che in Germania

Tris stagionale consecutivo per Marcell Jacobs. Dopo Berlino e Lodz, il campione olimpico dei 100 metri si ripete ancora una volta sui 60 indoor e lo fa in occasione del Meeting di Lievin (Francia). Dopo avere toccato il 6’53’’ nella batteria, lo sprinter di Desenzano sul Garda migliora in finale il tempo stabilito in precedenza di 3 centesimi. Gara che segue ormai un canovaccio: partenza non semplice, poi grandissima progressione e altra vittoria. Al secondo posto l'americano Charleston in 6"52.

Lamont Marcell Jacobs è la grande stella dei 60 metri piani anche in Francia. Questa volta il palcoscenico è quello del Meeting di Lievin, evento che si inserisce nel World Indoor Tour livello gold di atletica leggera. Il campione olimpico sui 100 metri era ancora una volta alla caccia del record europeo, dopo il 6’51’’ di Berlino e il 6’49’’ di Lodz. L’azzurro non riesce a battere né il primato italiano, fermo a 6’47’’ dallo scorso europeo indoor di Torun, né quello continentale, che è di 6’42’’. Lo sprinter di Desenzano sul Garda non è stato ancora impeccabile in partenza, mentre la progressione è stata poderosa, per la terza vittoria stagionale in tre partecipazioni. Alla fine il tempo fatto segnare è 6’50’’, dopo il 6’53’’ in batteria.

Grande serenità poi nell’intervista per Jacobs, che è sembrato tutto sommato soddisfatto di questa prova a Lievin. Il 27enne ha dichiarato di volere vincere i Mondiali indoor di Belgrado e di non essere cambiato di una virgola dopo il successo olimpico: continua così il duro lavoro per migliorarsi sempre di più. "Non sono cambiato di una virgola, sono sempre io e lavoro duro per migliorarmi. Ora punto sui Mondiali indoor (18-20 marzo ndr), a Belgrado voglio vincere", ha detto.

Chissà: probabilmente un tempo che si avvicinerà al record europeo Jacobs ce l’ha in programma proprio per i Mondiali.