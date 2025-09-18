McLaughlin-Levrone sfiora con 47"78 il record mondiale dei 400 donne nei mondiali di Tokyo

La 26enne McLaughlin-Levrone che ha vinto oggi l'ottavo oro della sua fenomenale carriera, 4 olimpici di cui 2 sui 400 H e 2 nella 4x400, e 4 mondiali, 1 sui 400 H, 1 sui 400 e 2 nella 4x400, con la possibilità a fine campionati di vincerne un altro con la squadra USA, dopo un inizio di stagione in cui ha corso alcune volte sul giro di pista con barriera ha deciso a un certo punto di dedicarsi per Tokyo soltanto su quello in piano, con l'obiettivo primario di vincere il primo oro individuale nella disciplina, ma probabilmente con la convinzione di poter anche puntare alla grande impresa odierna, di cui già si aveva avuto sentore nel corso della semifinale di due giorni fa, quando rallentando negli ultimi 30 metri aveva chiuso con il nuovo primato statunitense di 48"29, oggi ulteriormente polverizzato grazie a quello mondiale.