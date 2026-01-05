Arese guarda al 2026 con fame di riscatto dopo un anno difficile

"Sicuramente il 2025 non è stato il mio anno a livello atletico in quanto ho sprecato il doppio o più della fatica, sia fisica che mentale, per raggiungere la metà o meno dei risultati. Fortunatamente ci siamo riscattati all'ultima gara della stagione con la staffetta mista agli Europei di cross. Adesso fortunatamente sto bene e sono in raduno in Sudafrica per preparare al meglio la parte invernale della stagione".