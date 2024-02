Mattia Furlani meglio di Howe: record italiano nel lungo indoor

ATLETICA

Agli Assoluti di Ancona il 19enne ha saltato 8.34 e fatto cadere il primato dopo 17 anni

I Campionati italiani indoor di Ancona si sono aperti con un grande risultato nel salto in lungo. Mattia Furlani ha fatto cadere il primato detenuto da diciassette anni da Andrew Howe. Il 19enne delle Fiamme Oro prima è atterrato a quota 8.31 e poi è volato a 8.34, ovvero quattro centimetri in più del vicecampione del mondo di Osaka 2007. Grazie a questa misura, Furlani ha realizzato anche il record del mondo Under 20 indoor e avvicinato di un centimetro il record all'aperto del russo Sergey Morgunov.

Carico e in forma, al PalaCasali Furlani ha centrato subito la misura di 8.31 al primo salto, poi è volato a 8.03 al secondo salto, 8.24 al terzo e poi ha fatto registrare un clamoroso 8.34 al quarto tentativo facendo esplodere la gioia dei presenti, in particolare di mamma Khaty Seck, ex velocista, e papà Marcello, ex altista. Prestazione sufficiente al 19enne delle Fiamme Ore per registrare la migliore misura dell'anno insieme a quella centrata dal giamaicano Wayne Pinnock.