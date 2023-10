Maratona: Kiptum spodesta Kipchoge, a Chicago nuovo record del mondo in 2h00'35"

L'IMPRESA

Il 23enne keniano detronizza il connazionale e si avvicina al muro delle due ore con una prova straordinaria

© afp Kelvin Kiptum ha vinto la maratona di Chicago spazzando via il precedente record mondiale appartenente a Eliud Kipchoge (2h01'09"). Il 23enne keniano ha trionfato in 2h00'35" realizzando il nuovo primato mondiale, ben 34 secondi in meno rispetto al tempo che il connazionale aveva fatto registrare a Berlino nel 2022!

Alla sua terza maratona, il fenomenale keniano ha così detronizzato il re indiscusso della maratona, Eliud Kipchoge, avvicinandosi così al muro delle due ore che, alla luce di quanto visto, sembra ora sempre più vicino a crollare. Lontanissimi gli avversari, con tempi che, paradossalmente, sono però di assoluta eccelenza. Il keniano Benson Kipruto è arrivato secondo in 2h04’02”, il belga Bashir Abdi terzo in 2h04’32”. Anche al femminile la maratona di Chicago ha ha visto cadere un altro record: merito dell’olandese Sifan Hassan che, alla seconda maratona della carriera, con 2h13’44” ha stabilito in nuovo primato europeo che con 2h15’25” apparteneva alla britannica Paula Radcliffe.