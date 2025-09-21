Lyles trascina gli Stati Uniti all'oro nella 4x100 mondiale di Tokyo

Nella finale della 4x400 donne, unica gara della giornata conclusiva dei campionati iridati giapponesi in cui si sono visti i colori azzurri, la staffetta femminile della 4x400 metri ha chiuso in ottava posizione la finale con il tempo di 3'25"00, nella prova dominata dagli Stati Uniti che si sono imposti in 3'16"61 di primato dei campionati, con in ultima frazione la fenomenale Sydney McLaughlin Levrone già vincitrice dei 400 piani con il secondo tempo della storia.